بيلوسي: ترامب صدم من عدد الجمهوريين المصوتين ضد قرار سحب القوات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن ترامب ربما صدم من عدد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح القرار الذي ندد بسحب القوات الأميركية من سوريا.

وأضافت بيلوسي، أن الرئيس الأمريكي "إنفجر غاضبًا" في الاجتماع الذي عقد قلبل قليل بشأن العدوان التركي على شمال شرق سوريا، بحسب "سكاي نيوز".

وتابعت أن الاجتماع مع ترامب بشأن سوريا جرى تقليصه بعد إقرار مجلس النواب قرارا يندد بسحب القوات الأميركية من سوريا.

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وشنت القوات التركية عدوانًا بداية من الأربعاء الماضي على شمال شرق سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي سحب 1000 جندي أمريكي من تلك المناطق.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على الشمال السوري.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أنه سيصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العدوان التركي المزعزع للاستقرار في شمال شرق سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وتابع ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%، كما أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا.