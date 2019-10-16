بالصور- "أسوان" تستعد لاستضافة أسبوع الجامعات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

عقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسوان استعدادًا لتنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وصرح رئيس الجامعة أن الاجتماع تناول كافة الترتيبات اللازمة لنجاح تنظيم لأسبوع الجامعات الأفريقية والذي تبدأ فاعلياته بكرنفال فني علي كورنيش النيل عصر يوم الأحد المقبل بحضور جميع وفود الجامعات الأفريقية والمصرية المشاركة.

موضحًا أن الاجتماع تناول أيضًا إجراءات وترتيبات الدخول في ستاد أسوان والذي يحتضن حفل الافتتاح والذي يتضمن طابورًا للعرض ثم عروض لطلاب التربية الرياضية، يليه عروض فنية لـ8 فرق للفنون الشعبية ثم فقرات فنية متنوعة.

وأشاد "غلاب" بتضافر كافة الجهود لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية في محافظة أسوان والتي تعمل كفريق عمل واحد من أجل نجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الاول الذي تشارك فيه وفود 22 دولة أفريقية و23 جامعة مصرية