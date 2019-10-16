توزيع 13 ألف بطاقة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ببني سويف توزيع بطاقات "فيزا" برنامج "تكافل وكرامة" والبالغ عددها 13 ألف و713 بطاقة، على إدارات التضامن بالوحدات المحلية.

وأكدت "أبوزيد" أن البطاقات جرى توزيعها بواقع (1263) بطاقة لإدارة مركز بني سويف، و(970) لإدارة بندر بني سويف، و(2429) لادارة ببا، و(2720) لإدارة الواسطى، و(1740) لإدارة الفشن، و(2300) لإدارة ناصر، و(1076) لإدارة اهناسيا، و(1215) بطاقة لإدارة سمسطا.

وتابعت، أن توزيع البطاقات يأتي تمهيدًا لتسليمها إلى مكاتب ووحدات التضامن الاجتماعي، لتسليمها إلى المستفيدين من البرنامج بكافة مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على متابعة ملف البطاقات المتوقفة مع الوزارة، وإعداد تقرير مفصل عن الحالات يتم عرضها عليه لسرعة الدفع بهذا الملف الحيوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.