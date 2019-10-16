دار وثائق الفسطاط تنظم أمسية حول "تجديد الخطاب الديني".. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية أمسية ثقافية بعنوان "الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش" مساء الأربعاء المقبل بدار الوثائق بالفسطاط.

وتستضيف الأمسية الدكتور أسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب القاهرة، المستشارة تهاني الجبالي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

وتتناول الأمسية مفهوم تجديد الخطاب الدينى والمحاور التى تعمل الدولة عليها لحماية الشباب من الأفكار الهدامة إلى جانب إلقاء الضوء على العديد من صور التسامح فى المجتمع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعنوان الأمسية.

وأشار المجلس إلى أن الأمسية تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة الوطنية الرامية لتجديد الخطاب الديني وضمن الخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية الهادفة إلى التنوير والارتقاء بوعى الشباب لمجابهة الفكر المتطرف.