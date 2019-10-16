رئيس وزراء السودان يُعين وكيلا جديدا لوزارة العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بتوصية من وزير العدل نصر الدين عبد الباري، قرارًا اليوم الأربعاء، بإعفاء بابكر أحمد علي من وظيفة وكيل وزارة العدل، وتعيين المستشار العام سهام عثمان محمد وكيلا لوزارة العدل.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وكان حمدوك أصدر في الآونة الأخيرة، عدة قرارات بإعفاء عدد من وكلاء الوزارات.