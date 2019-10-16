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أردوغان يزور روسيا الثلاثاء المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة (د ب أ)

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى روسيا، الثلاثاء المقبل، تستغرق يوما واحدا.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية مساء الأربعاء،أن أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أردوغان وبوتين، سيبحثان الوضع في سوريا، والعملية السياسية فيها، ومكافحة الإرهاب.

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كان الكرملين أعلن الليلة الماضية أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس فلاديمير بوتين وأردوغان، وأن بوتين دعا أردوغان لزيارة روسيا.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع في سوريا، في ظل العملية العسكرية التركية شمالي البلاد.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تتوقع من تركيا أن تكون عمليتها العسكرية في شمال سوريا "متناسبة" مع متطلباتها الأمنية.

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