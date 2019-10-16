قتيل في حرائق لبنان وبيروت تطلب مساعدة الجيران

لقي شخص واحد على الأقل حتفه في الحرائق التي تجتاح لبنان منذ أمس الإثنين، وأتت كذلك على مساحات واسعة من غابات البلاد، مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران.
وقال وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي في حديث للصحفيين في منطقة مشرف جنوب بيروت، التي كانت من أكثر المناطق تضررًا: إن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه، ووصف الوضع بأنه ”كارثي“.
وأضاف جريصاتي: ”إن شاء الله يارب أن يبقى كل الذين يقدمون المساعدة منتبهين. الله يشفق علينا، بعد عندنا يومين صعبين رح يظل الحر قويًا والرياح قوية“.
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