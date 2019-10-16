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عالمة آثار روسية تعلن عن عمر المقبرة المكتشفة في الأقصر

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وصفت عالمة المصريات أولجا توماشيفيتش الروسية، في تعليق لها، العمر التقريبي للتابوت الذي اكتشف خلال الحفريات في مدينة الأقصر القديمة.  


 ووفقًا لخبيرة الآثار، فإن دفن التابوت يشبه الدفن الكهنوتي، الذي يرجع تقريبًا إلى القرن السابع قبل الميلاد.


وفي وقت سابق، اكتشف علماء الآثار مقبرة

في جنوب مدينة الأقصر المصرية، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا محفوظ جيدًا.


 ووصفت وزارة الآثار المصرية العثور على المقبرة بأنها واحدة من أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة.
 

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