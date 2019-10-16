وصفت عالمة المصريات أولجا توماشيفيتش الروسية، في تعليق لها، العمر التقريبي للتابوت الذي اكتشف خلال الحفريات في مدينة الأقصر القديمة.
ووفقًا لخبيرة الآثار، فإن دفن التابوت يشبه الدفن الكهنوتي، الذي يرجع تقريبًا إلى القرن السابع قبل الميلاد.
في جنوب مدينة الأقصر المصرية، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا محفوظ جيدًا.
وفي وقت سابق، اكتشف علماء الآثار مقبرة
ووصفت وزارة الآثار المصرية العثور على المقبرة بأنها واحدة من أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عالمة آثار روسية تعلن عن عمر المقبرة المكتشفة في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.