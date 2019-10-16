ترامب في مؤتمره مع نظيره الإيطالي: 8 دول فقط تسدد ما عليها لحلف الناتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثماني دول فقط من بين 28 دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" تسدد ما عليها من نسبة الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاداتها وأن سائر الدول العشرين "تهمل تلك الالتزامات منذ سنوات عديدة رغم أهميتها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ترامب اليوم الأربعاء بالبيت الأبيض مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، حيث أكد فيه على التعاون الوثيق بين بلديهما كعضوين بحلف الناتو في العديد من الشركات

الدفاعية وفي حماية مصالحهما ضد الجماعات الإرهابية.



وأضاف أن المشكلة أن إيطاليا لا تدفع سوى 1ر1 في المائة بدلا من نسبة الـ 2% المكلفة بها من جانب حلف شمال الأطلسي "ناتو" كما أن ألمانيا على سبيل المثال تسدد 3ر1 في المائة في الأغلب وإسبانيا لا تصل إلى نسبة 1%.

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وأعرب ترامب عن شكره للأمين العام لحلف الناتو لأنه ذكر أن "الرئيس

الأمريكي أمكنه أن يرفع قيمة ما تسدده بلاده للحلف إلى أكثر من 100 مليار دولار"، وعلق ترامب على ذلك بقوله "هذا أمر صحيح ، ولكنه ما يزال جزء ضخم من الأموال التي تدين بها العديد من الدول التي لا تسدد ما عليها".



وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعزز إيطاليا إنفاقها العسكري للوفاء بنسبة ال 2% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادها ، وهو يتطلبه الناتو.



وأضاف أن إيطاليا اشترت مؤخرًا من الولايات المتحدة 90 طائرة عسكرية أمريكية مقاتلة من طراز "إف 35" والتي وصفها ترامب ب"الطائرات الجديدة الجميلة" والتي تتسم ببرنامجها التقني القتالي المذهل.