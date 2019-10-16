مجلس الأمن يحذر من مخاطر هروب عناصر داعش من سجون سوريا

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عن قلقه من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، وهروب مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بسبب العدوان التركي على المنطقة.

واتفق أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 15، على البيان المقتضب بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة، منذ بداية العدوان التركي، الذي أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح، وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مسلحي داعش

القابعين في السجون الكردية.



وجاء في البيان وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة، ومن بينها داعش".



وكان نائبان بلجيكيان نقلا، في وقت سابق، كلامًا لمدير وكالة "أوكام" الخاصة بمكافحة الإرهاب، جاء فيه أن "متشددين بلجيكيين

كانا مسجونين في شمال شرق سوريا، تمكنا من الفرار من مركز اعتقالهما"، وتابعا "حدث هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتأكيد بعد بدء العدوان التركي".وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري؛ ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.. فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.