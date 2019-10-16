المرصد السوري: القوات السورية دخلت مدينة كوباني للتصدي للهجوم التركي

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية ترافقها قوات روسية دخلت مدينة كوبانى. ويأتى دخول القوات كوبانى، بعد اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، الذين يسيطرون على المدينة، ودمشق لنشر الجيش السورى فى المناطق الحدودية للمساعدة فى التصدى للهجوم التركى فى شمال شرق سوريا. الذين يسيطرون على المدينة، ودمشق لنشر الجيش السورى فى المناطق الحدودية للمساعدة فى التصدى للهجوم التركى فى شمال شرق سوريا.

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