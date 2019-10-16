انقسامات داخل الـ NATO بسبب العملية العسكرية التركية

لا آلية طرد
وأكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أنه سيستغل الاجتماع للضغط على الحلفاء لاتخاذ "إجراءات جماعية وفردية دبلوماسية واقتصادية" لمعاقبة تركيا على تصرفاتها "السافرة"، لكن دعوات بعض الأوساط لتعليق عضوية تركيا أو حتى طردها من الناتو لن تؤدي إلى أي نتيجة، كما يقول الخبراء، لأنه لا توجد مثل هذه الآلية في الحلف.
وقال جورج بينيتيز، الخبير في مجلس الأطلسي، "إن الناتو مقيد بما يمكن أن يفعله رسمياً لمعاقبة تركيا لأنه يجب اتخاذ جميع قرارات الناتو بالإجماع، وبالتالي فإن تركيا يمكنها عرقلة أي قرارات تنتقدها أو تعاقبها"، وحتى لو كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية، فمن المشكوك فيه أن يرغب حلفاء الناتو بشكل عام إخراج تركيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الحيوي على حافة الشرق الأوسط فهي على الحدود مع إيران وعلى الجانب الآخر من البحر الأسود الذي تقع روسيا على جانبه الآخر، ونظرا لتوجه إردوغان الأخير نحو فلك روسيا، وأضاف بينيتيز "لكن لا يزال بإمكان الحلفاء الآخرين معاقبة تركيا عن طريق حجب المعلومات بشكل فردي عن أنقرة، واختيار الاجتماع معا بشكل غير رسمي دون حضور تركيا"، وتابع إن إجراءات غير رسمية من هذا النوع قد اتخذت سرا ضد البرتغال في الناتو في أعقاب الإنقلاب الذي وقع عام 1974، بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على الأسلحة لمدة 3 سنوات على تركيا بعد تدخلها في قبرص في العام نفسه.
المقاطعة السياحية وتعليق بيع الأسلحة
وأعلنت دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا أنها ستعلق مبيعات أسلحة جديدة إلى تركيا رداً على العملية السورية، لكن هناك بالفعل شكوك حول مقدار التأثير العملي لهذا. وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إلى أن "إردوغان لا ينتظر أن تزوده أوروبا بالأسلحة"، واقترح بعض المراقبين أنه إذا كانت أوروبا جادة بشأن ممارسة الضغط، فإن التكتيك الأكثر فاعلية يتمثل في إخبار المواطنين بعدم قضاء عطلات في تركيا، وضرب صناعة السياحة الحيوية في ذلك البلد.
الفلك الروسي
لكن في ظل ابتعاد إردوغان عن الغرب، وتقاربه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن دول الناتو تريد موازنة رغبتها في اتخاذ موقف بشأن سوريا مع قيمة تركيا للتحالف على المدى الطويل، وقالت إليزابيث براو، الباحثة في مركز "روسي" في لندن "من الأفضل أن تكون تركيا حليفًا إسميًا بدلاً من أن تكون خصمًا محتملا يعمل مع روسيا. هذا هو الموقف الصعب الذي يجده الناتو نفسه الآن"، وأضافت أنه بوصف الناتو حلفا عسكريا بمهمة محددة تتلخص في الدفاع عن أراضي أعضائه، وليس له مهمة سياسية مثل الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن أن يتخذ موقفا أكثر براغماتية وصلابة من أزمات كالأزمة الراهنة.
وقالت "طوال تاريخه، أضطر الناتو إلى تحمل سلوكيات مختلف الدول، ولا يزال حتى الآن محفلا عسكريا ناجحا". ولكن ووسط معاناة الحلف من الانقسامات الداخلية - ليس أقلها انتقادات ترامب المتكررة للحلفاء بعدم التمسك بالتزاماتهم بشأن الإنفاق الدفاعي - فإن الأزمة الأخيرة تمهد لقمة دراماتيكية في لندن في ديسمبر.
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