خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، جدد خلالها التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

حضور

حضر المباحثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق.

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كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا.

استقبال

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل الرئيس عباس، مرحبا بزيارته والوفد المرافق له للمملكة، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما للرئيس الضيف والوافد المرافق له، حضرها عدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.