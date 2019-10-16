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تهنئة أمير الكويت بالعودة

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة مزيدا من التقدم والازدهار.


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