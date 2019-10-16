وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.
من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة مزيدا من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة أمير الكويت بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.