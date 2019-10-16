مجلس الأمن يحذّر من هروب إرهابيي "داعش" من السجون في سوريا

حذر مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بالاجماع، اليوم الأربعاء، من خطر فرار سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا جراء العملية التركية ضد في شمال شرق سوريا التي بدأت يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري.

وجاء في البيان "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة ومن بينها داعش".

وأعرب جميع أعضاء المجلس، الـ 15 بمن فيهم روسيا، عن "قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني" في شمال شرق سوريا.

واتفق الجميع على خطر قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بتجميع صفوفه، بحسب ما ذكر سفير غربي طلب عدم الكشف عن هويته.

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وتم تبني نص البيان القصير، الذي اقترحته فرنسا، بعد اجتماع وجيز عُقد بناء على طلب الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس.

وفي اجتماع أواخر الأسبوع الماضي، منعت روسيا والصين المجلس من تبني نصين يدعوان إلى وقف الهجوم أحدهما قدمته ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وبولندا، والآخر طرحته الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الوقت، ينسق الأوروبيون والأميركيون في مجلس الأمن جهودهم بشكل وثيق، بحسب دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته.