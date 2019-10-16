خادم الحرمين يبحث مستجدات الساحة الفلسطينية مع الرئيس عباس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين "جدد، خلال جلسة المباحثات، التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت الوكالة أنه "جرى، خلال الجلسة، بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية".

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بدوره، أعرب الرئيس الفلسطيني عن "شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية منذ عهد الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود لغاية اليوم"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أكد عباس "وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له".

وجدد الرئيس الفلسطيني "إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.