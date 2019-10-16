فيديو.. ترامب: حزب العمال الكردستاني قد يكون أكثر خطورة من “داعش”

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حزب العمال الكردستاني قد يكون أكثر خطورة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

جاءت تصريحات ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، التي قال فيها إن حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا إرهابيا.

وقال ترامب “حزب العمال الكردستاني ربما يمثل تهديدا إرهابيا، أكبر من تهديد داعش الإرهابي”.

وتابع “حزب العمال الكردستاني، هو جزء من الأكراد كما تعلمون، وربما يكون يشكل خطرا إرهابيا، أكثر تهديدا وخطورة من تنظيم داعش”.

وكان رئيس إدارة المخابرات العامة السورية، اللواء حسام لوقا، قد قال إنه لا يوجد أكثر من بضعة آلاف من “أعضاء حزب العمال الكردستاني” شمالي سوريا.

وقال اللواء للصحفيين على هامش الاجتماع الثامن عشر للأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون في الدول الشريكة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: “في شمال سوريا، التمثيل الكردي بشكل رئيسي هو من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني، والذين لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف”.

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ولم يعلن رسمياً عدد القوات المسلحة التركية المشاركة في عملية “نبع السلام” ، ولكن إذا حكمنا من خلال حجمها، فإن المجموعات التركية أكبر عدة مرات على الأقل من قوات الأكراد حيث يتم استخدام الطيران والمدفعية الثقيلة.

هذا وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، تحت اسم ” نبع السلام” وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته “الممر الإرهابي” المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.

​هذا ووفقا للسلطات التركية، فإن العملية موجهة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وكذلك تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور أيضا في روسيا).