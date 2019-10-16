كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل المغربي يعفو عن صحفية أدينت بالإجهاض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر العاهل المغربي محمد السادس، عفواً ملكياً اليوم الأربعاء، عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها، اللذين حُكم عليهما بالسجن عاماً بعد إدانتهما بتهمتي الإجهاض وبإقامة علاقة خارج نطاق الزواج.

وقال وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالرباط: "بروحه الإنسانية، منح جلالته عفواً عن الصحفية هاجر الريسوني، وجميع المدانين في قضيتها".

وأصدرت الوزارة لاحقاً بياناً ورد فيه أن العفو "يأتي في إطار التعاطف والعفو من جانب الملك واهتمامه بالحفاظ على مستقبلهما".

وأضاف البيان أن هاجر وخطيبها كانا ينويان تأسيس أسرة وفقاً لضوابط الدين، والقانون "رغم الخطأ الذي ارتكباه".