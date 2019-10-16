كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد كردي: الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار الكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، إن الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار في أنحاء منطقة الحدود بأكملها.

وأوضح القيادي، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، أن روسيا هي ضامن الاتفاق مع الحكومة السورية بعد الانسحاب الأمريكي.

وأضاف: "ترامب أكدنا لنا عدم معارضته على الاتفاق مع الجيش السوري للانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الاكراد".

وأشار إلى أنه سيتم بحث القضايا السياسية لاحقا مع الحكومة السورية، مؤكدا أن التقارير عن تسليم أراض للحكومة السورية غير صحيحة.