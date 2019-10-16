كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرار 1000 لاجئ سوري إلى كردستان العراق بعد الهجوم التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فر نحو ألف لاجئ سوري قادمين من مناطق كردية في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى إقليم كردستان العراق في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا منذ أسبوع ضد الميليشيات الكردية السورية، وقتل فيها العشرات.

وأكد المركز المشترك لتنسيق الأزمات التابع لوزارة الداخلية الكردية العراقية على حسابه على تويتر "وصول اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق يتزايد. بلغ العدد الإجمالي 930 لاجئاً في الأيام الثلاثة الأخيرة". وقال المتحدث باسم منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية في العراق توم بيير كوستا، الأربعاء، إن اللاجئين السوريين يدخلون العراق عبر 3 معابر حدودية فتحتها السلطات الكردية من البلدين وأن العدد المسجل حتى الآن بلغ ألف وستة أشخاص. وأكد أن المنظمة تتوقع وصول مئات اللاجئين السوريين يومياً إلى كردستان العراق، بينما يتوقع وصول 50 ألف شخص من الآن حتى يناير المقبل. ويستضيف كردستان العراق نحو 250 ألف لاجئ معظمهم سوريين و790 نازحاً داخلياً، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الداخلية الكردية العراقية. Advertisements