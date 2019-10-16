كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرار 1000 لاجئ سوري إلى كردستان العراق بعد الهجوم التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتحدث باسم منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية في العراق توم بيير كوستا، الأربعاء، إن اللاجئين السوريين يدخلون العراق عبر 3 معابر حدودية فتحتها السلطات الكردية من البلدين وأن العدد المسجل حتى الآن بلغ ألف وستة أشخاص.
وأكد أن المنظمة تتوقع وصول مئات اللاجئين السوريين يومياً إلى كردستان العراق، بينما يتوقع وصول 50 ألف شخص من الآن حتى يناير المقبل.
ويستضيف كردستان العراق نحو 250 ألف لاجئ معظمهم سوريين و790 نازحاً داخلياً، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الداخلية الكردية العراقية.
هذا وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية في وقت سابق اليوم الأربعاء.