كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لم نمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عدم منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الضوء الأخضر لغزو سوريا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، إن العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان.

وأضاف: "قرار أردوغان لم يفاجئني، لأنه أراد أن يفعل ذلك (العملية العسكرية شمالي سوريا) منذ فترة طويلة".

وتابع "كان يرسل القوات التركية على الحدود مع سوريا منذ فترة طويلة".

واستمر: "لكن لم أعطه الضوء الأخضر، بل العكس كنت أحاول أن أقف ضد منحه الضوء الأخضر".

ونوه بأنه تم دفع الكثير للأكراد من أجل قتال تنظيم داعش الإرهابي، موضحا بأنه يتم التحدث مع تركيا لوقف الحرب هذا مهم على الصعيد الإنساني.

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وتابع: "لا بد من التأكيد أن جنودنا أصبحوا الآن أكثر أمنا وبعيدين عن خطوط الاشتباك في سوريا".