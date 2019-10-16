كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة التركية: وزارة الخارجية تجهز ردا على العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، اليوم الأربعاء، إن تم إبلاغ المسؤولين الأمريكيين بوضوح أن أنقرة لن تعلن وقفا لإطلاق النار، معلنا أن وزارة الخارجية تجهز حاليا ردا على العقوبات الأمريكية. ، ولن تتفاوض مع المقاتلين الأكراد بسوريا.

وأكد كالن، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أنه لن يتم التفاوض مع المقاتلين الأكراد بسوريا.

وأضاف: "عملية نبع السلام أفشلت العديد من المؤامرات في آن واحد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية "الذين يحاولون تشويه عملية نبع السلام، غاضبون ومحبطون لأنه بيادقهم في سوريا فقدت مواقعها".

وأضاف "عملية نبع السلام، ستستمر بلا هوادة حتى تحقيق أهدافها".

واستمر "من حقنا الطبيعي أن نسأل منتقدي تركيا بسبب عملية نبع السلام، عن الجهة التي أطلقت سراح إرهابيي داعش، وسببه نستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ سوري، ونقدم المساعدة لنحو 3 ملايين آخرين داخل الأراضي السورية، وهذا يعني أن قرابة 7 ملايين سوري تحت حماية تركيا، وهذا يعادل نحو ثلث سكان سوريا، هل توجد دولة أخرى تقوم بذلك؟".

وأشار قالن إلى أنه ليست تركيا ولا عملية نبع السلام، إنما حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، هي من غيرت التركيبة السكنية في شمالي سوريا.

وأردف "لقد حان الوقت لإنهاء هيمنة تنظيمي حزب العمال الكردستاني وقسد، من أجل حماية سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية والتوازنات الاجتماعية فيها".

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ويذكر أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عقوبات على تركيا شملت وزارتي الدفاع والطاقة، ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، كما أوقف مفاوضات تجارية معها، عقب الانتقادات التي تعرض لها، واتهامه بالتخلي عن الأكراد.

وجاء بيان الرئيس الأميركي عقب إدانة دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، العملية التركية العسكرية في سوريا، وأكدت أن العملية سيكون لها "عواقب وخيمة"، وذلك في اجتماع لوزراء خارجيته.

وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ أن "الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".

وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من الاتحاد على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.

وأكد المجلس الأوروبي في البيان إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها "عواقب وخيمة"، مشيرا إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

وشدد أردوغان، في حديثه أمام البرلمان التركي، على أن قوات بلاده ستتوغل 35 كيلومترا داخل الأراضي السورية، لكن العملية ستتوقف في حال ألقى المقاتلون الأكراد أسلحتهم وتوفير "منطقة آمنة" على الحدود بين البلدين.

وجاءت تعليقات أردوغان الأخيرة بينما تبدأ العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أسبوعها الثاني.

ورفض الرئيس التركي، في وقت سابق، الدعوات التي تطالبه بوقف إطلاق النار في شمال سوريا، قائلا إن العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد ستستمر بالرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن.

وأكد أنه لن يتفاوض أبدا مع الأكراد، وإنه عازم على إنشاء منطقة آمنة على الحدود بين تركيا وسوريا.