بنكيران لـ”اليوم24″: الملك نظر إلى ملف هاجر الريسوني ومن معها بعين الصواب

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن الملك محمد السادس وبعد إصداره لعفو ملكي لصالح الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي، نظر إلى ملفها بعين الصواب معتبرًا أنّ ذلك قرار عاقل يحمل كل معاني الحكمة والتبصر.

وتابع بنكيران قوله “هذا هو المضنون في صاحب الجلالة”، مهنئا “بنكيران الزميلة هاجر الريسوني ومن معها بحريتها”.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة العدل، مساء يوم الأربعاء، أن هذا العفو يندرج في إطار “حرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية” .

وعانقت قبل قليل الصحافية هاجر الريسوني الحرية، بعد ساعات من إصدار العفو الملكي في حقها وحق باقي المتابعين معها على خلفية ذات الملف.