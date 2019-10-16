السهلي: الملك كان قريبا من نبضات الشارع واستجاب لها بالعفو على هاجر ومن معها – فيديو

عبر سعد السهلي، محامي الصحافية الزميلة هاجر الريسوني عن فرحته بالعفو الملكي الذي استفادت منه ومن معها في القضية، مساء اليوم الأربعاء.
وقال السهلي ل “اليوم 24” إن “الملك كان قريبا من نبضات الشارع واستجاب لها بالعفو على هاجر ومن معها مساء اليوم”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن جلالة الملك إستجاب لنية الصادقة لتأسيس عِش الزوجية بين هاجر ورفعة خطيب هاجر، وأنه ستكتمل الفرحة بعقد الزواج الذي كان مقررا بتاريخ 14 ستمبر الماضي في الأيام المقبلة.
وأصدر الملك محمد السادس اليوم عفوه هاجر الريسوني، التي صدر في حقها حكم بالحبس سنة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن هذا العفو يندرج في إطار “حرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون ، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية
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