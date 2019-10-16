400 ألف شخص لقوا حتفهم في 2016 بأوروبا بسبب تلوث الهواء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير للوكالة الأوروبية للبيئة، صدر اليوم الأربعاء، أن تدني جودة الهواء تسبب في نحو 400 ألف حالة وفاة في أوروبا خلال عام 2016 وحده، وأكّد أنّ كلّ الأوروبيين الذين يسكنون في المدن تقريبا تعرضوا لمستويات من التلوث تفوق المستويات الصحية.

وأوضحت وكالة البيئة الأوروبية، وهي المؤسسة الصحية للاتحاد الأوروبي، في تقريرها، أنّ هذه البيانات هي أحدث بيانات لأقرب سنة تتوفر فيها البيانات، مؤكّدةً أنّ "تلوّث الهواء هو أهم خطر بيئي على صحة البشر في الوقت الراهن".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المشرف على التقرير، ألبرتو جونزاليس أورتيز، قوله إنه رغم تراجع مستويات الجسيمات الخطرة في المدن الأوروبية، فإنها لا تتراجع بسرعة كافية.

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وأضاف أورتيز وفق "رويترز" أنّه "لم نصل بعد إلى معايير الاتحاد الأوروبي وبالطبع نحن بعيدون كل البعد عن معايير منظمة الصحة العالمية".

وتلزم قوانين الاتحاد الأوروبي الدول في الوقت الراهن بقياس مستوى عدد من الملوثات، لا سيما في المناطق الحضرية. وتشمل هذه الملوثات الأوزون والجسيمات الدقيقة، واتخاذ إجراء في حالة تجاوز حدود معينة.

وكشف التقرير عن تراجع تركز الجزئيات الدقيقة لثاني أكسيد النيتروجين (محركات الديزل) والأوزون بشكل طفيف في الأجواء الأوروبية. وحذر من أن حضور الجزيئات الدقيقة في الأجواء لا يزال عموما فوق السقف المسموح به أوروبيا ويتجاوز نسبيا المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.