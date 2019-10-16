داخلية كردستان تنفي انباء اعتقال ناشط ايراني في الاقليم

نفت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، الاربعاء، انباء اعتقال ناشط ايراني في الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تداول عدد من وسائل الاعلام انباء تتحدث عن اعتقال مدير موقع آمدنيوز (روح الله زم) في اربيل قرب الحدود الايرانية".
ونفت الوزارة "هذه الانباء جملة وتفصيلا"، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة وعدم نشر شائعات تؤثر على مصداقيتها".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلان نشرت اليوم خبرا تضمن ان القوات الامنية في اقليم كردستان اعتقلت مدير موقع آمدنيوز الايراني قرب الحدود الايرانية.
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