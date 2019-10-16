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داخلية كردستان تنفي انباء اعتقال ناشط ايراني في الاقليم

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نفت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، الاربعاء، انباء اعتقال ناشط ايراني في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تداول عدد من وسائل الاعلام انباء تتحدث عن اعتقال مدير موقع آمدنيوز (روح الله زم) في اربيل قرب الحدود الايرانية".

 

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ونفت الوزارة "هذه الانباء جملة وتفصيلا"، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة وعدم نشر شائعات تؤثر على مصداقيتها".

 

يذكر ان عددا من وسائل الاعلان نشرت اليوم خبرا تضمن ان القوات الامنية في اقليم كردستان اعتقلت مدير موقع آمدنيوز الايراني قرب الحدود الايرانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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