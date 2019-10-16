بايش: معنوياتنا كبيرة في التصفيات.. سننافس على الصدارة

ويحتل اسود الرافدين صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف عن الوصيف البحرين.

وقال بايش في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي، "استحقينا الفوز الليلة، حيث قدمنا مستوى ممتاز، سيطرنا على مجريات المباراة، والفوز كان جيداً لأنه كان عندنا تصميم كبير".



وتابع: "هذا الفوز سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، ونأمل أن نتمكن من مواصلة الفوز في المباريات المقبلة".

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 تشرين الثاني القادم، حيث يلتقي العراق مع إيران في البصرة، وهونغ كونغ مع البحرين في هونغ كونغ.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

