فرار إرهابيين بلجيكيين اثنين من السجن بعد غزو سوريا

كشف نائبان بلجيكيان النقاب، الأربعاء، عن فرار إرهابيين اثنين يحملان الجنسية البلجيكية كانا مسجونين في شمالي شرقي سوريا، وذلك بعد العدوان التركي.



وقال مدير وكالة "أوكام" الخاصة بمكافحة الإرهاب إن بلجيكيين اثنين كانا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ومسجونين في شمال شرقي سوريا، تمكنا من الفرار من مركز اعتقالهما شمالي سوريا.

وأوضح أحد النائبين ويدعى جورج دالومانيي أن مدير الوكالة الذي يدعى "بول فان تيغشيلت" أورد هذه المعلومات خلال مشاركته في اجتماع للجنة برلمانية.

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وأضاف النائب "حدث هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتأكيد بعد بدء الهجوم التركي على شمالي سوريا".

وعقب العدوان التركي على شمالي سوريا تعالت الأصوات المحذرة من هروب إرهابيي داعش من سجونهم، بعد سحب قوات سوريا الديمقراطية أعداد كبيرة من قواتها التي تحرس السجون للدفاع عن أراضيهم.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقه الشديد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا، وفرار إرهابيي داعش من سجونهم.

واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العدوان التركي الذي أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح، وأثار تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي داعش في السجون الكردية.