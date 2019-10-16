نزوح ألف سوري إلى العراق هربا من العدوان التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل نحو ألف كردي سوري، خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى إقليم كردستان العراق، فارين من العدوان التركي شمال شرقي سوريا.



وقال مسؤول العلاقات والإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان العراق رشيد حسين: "وصل الأربعاء نحو 800 لاجئ سوري إلى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي".

وأضاف أن بينهم "285 لاجئا أغلبهم من النساء والأطفال، وصلوا إلى مخيم بردراش بمحافظة دهوك الحدودية مع سوريا، وهناك 540 لاجئا آخرين في طريقهم إلى المخيم".

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ولا تزال توجد في شمال غرب العراق أعداد كبيرة من المخيمات التي كانت ملاذا آمنا لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم داعش للبلاد في عام 2014.

من جهتها، أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق أنها في حالة تأهب قصوى مذ بدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال الإرهابيين.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت السبت الماضي بأن "182 كرديا سوريا عبروا الحدود إلى كردستان العراق، هربا من القصف في شمال شرق سوريا".