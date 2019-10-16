"سوريا الديمقراطية" تعلن تجميد العمليات ضد "داعش"

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/16 10:29 م بتوقيت أبوظبي
القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني
قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، الأربعاء، إنه تم تجميد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي نتيجة العدوان التركي شمال شرقي سوريا.
وأوضح كوباني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعارض الاتفاق الذي تم مع الجيش السوري من أجل الانتشار في المناطق الكردية.
وأضاف أن الاتفاق مع دمشق لم ينفذ حتى الآن بالكامل، موضحا أن الاتفاق يتضمن الانتشار في جميع أنحاء منطقة الحدود مع تركيا بأكملها.
وأكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أنه سيتم بحث القضايا السياسية لاحقا مع الحكومة السورية، مشيدا بالاتفاق الذي وصفه بالخطوة صوب حل سياسي وضمان حقوق الأكراد في الدستور.
وتابع كوباني قائلا: "إذا لم تنفذ الحكومة السورية الاتفاق فلن نتفاوض على قضايا أخرى"، مؤكدا أن روسيا هي الضامن للاتفاق مع الحكومة السورية بعد الانسحاب الأمريكي.
وفي وقت سابق،أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن، مغادرة قواته مدينتي الرقة والطبقة وكذلك مصنعا لشركة لافارج للأسمنت في إطار الانسحاب من شمال شرقي سوريا.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري منذ الأربعاء الماضي على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
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