وفاة قائد مليشيا إرهابية في مصراتة متأثرا بإصابته

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالأربعاء 2019/10/16 11:26 م بتوقيت أبوظبي
عزالدين أحنيش قائد مليشيا المعزة الإرهابية بمصراتة الليبية
أكد مصدر عسكري ليبي وفاة عز الدين محمد أحنيش المصراتي قائد مليشيا المعزة الإرهابية بمدينة مصراتة متأثرا بجراحه.
وتابع المصدر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن أحنيش الشهير بـ"شموخي" لقي حتفه مساء الأربعاء بأحد المستشفيات التونسية متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات مع الجيش الليبي بمحور اليرموك- طرابلس في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد أحنيش (مواليد 1980) أحد أبرز قادة المليشيات في مدينة مصراتة، وهو يتولى إمرة مليشيا "الفرقة 17- كتيبة المعزة"، كما تولى قيادة مليشيا المعزة بعد مقتل قائدها حمزة عيسى الشارف 14 مايو/أيار الماضي.
كما ينتمي إلى أسرة يغلب عليها الطابع المتطرف -وفقا للمصدر- فلديه شقيقه عبدالمنعم أحنيش كان قياديا بإحدى الكتائب ضمن مليشيات المطلوب دوليا صلاح بادي، وقد قتل خلال المواجهات ضد الجيش الليبي في محور اليرموك.
كما تجمع أحنيش العديد من العلاقات القوية مع قادة المليشيات والجماعات الإرهابية خاصة شورى بنغازي وإرهابيي درنة، ومليشيا الحلبوص في مصراتة.
كما جمعته علاقات وطيدة بالإرهابي وسام بن حميد قائد مجلس شورى إرهابيي بنغازي وأحد المتهمين في قضية مقتل السفير الأمريكي في بنغازي 2012.
وقد تحصل أحنيش على رتبة ورقم عسكري بعد مشاركته في انقلاب فجر ليبيا الإرهابي والضغط على رئاسة الأركان العامة.
وشارك أحنيش في العديد من العمليات الإرهابية على مؤسسات الدولة الليبية أبرزها الهجوم على كلية التقنية، فضلاً عن العمليات الإرهابية التي خاضتها مليشيات مصراتة منذ عام 2014.
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