سفير سوريا بلبنان: بعض الخطابات السياسية اللبنانية أراها مؤسفة

أكّد سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، في حديث تلفزيوني، أن "سوريا لم تتدخر جهدًا في موضوع تأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم"، مشيرًا الى أن "سوريا التي انتصرت بنسبة كبيرة على الإرهاب وهي على بوابات الربع الساعة الأخير لاسترداد كافة أراضيها قدمت أدلة بالبراهين بأن السوررين الذين عادوا اليها لم يضطهد أحد منهم".
وشدد على أنه "عندما يعود المواطن السوري الى بيته فتكون كرامته محفوظة أكثر والأمم المتحدة قالت إنه بحسب استطلاعات الرأي هناك حوالي 86 في المئة من النازحين السوريين في لبنان يريدون العودة الى سوريا"، موضحًا أن "عبء النزوح على لبنان أكبر من قدرته على التحمل وهناك أخطاء كثيرة تحدث مع الأشقاء السوريين وهي تعرقل عودتهم".
وأعلن عن أن "النازح الذي يخرج من لبنان الى سوريا يجب أن يُطمأن لأنه ليس محرومًا من العودة الى لبنان وخاصة اذا كان يملك بيتًا أو أولاده يتعلمون في جامعة في لبنان"، كاشفًا عن أن "بعض الخطابات السياسية في لبنان أراها مؤسفة".
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