رئيس الأركان في الجيش تفقد فوج مغاوير البحر في عمشيت

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن ​أمين العرم​ قبل ظهر اليوم فوج مغاوير البحر في ​عمشيت​، حيث جال في منشآته التدريبية ومركز معالجة حوادث الغطس، واجتمع مع الضباط والعسكريين ناقلاً إليهم توجيهات قائد ​الجيش​ العماد جوزاف عون.

وبعد أن استمع إلى إيجاز عن المهمات التي ينفذها الفوج، نفّذ عسكريوه تمريناً قتالياً تضمّن في مرحلة أولى ​القضاء​ على مجموعة إرهابية متمركزة على الشاطئ بسريّة غطّاسي قتال، وفي مرحلة ثانية قتال قريب بالذخيرة الحيّة يحاكي ​مداهمة​ عناصر إرهابيّة متحصّنة في أبنية، عبر تضييق التماس عليها وفكّ الاشتباك والانسحاب.

وقد أثنى اللواء الركن العرم على القدرات العالية لعسكريّي الفوج في التعامل مع مصاعب البحر وأخطاره، وفي العمليّات العسكريّة البرّيّة. ونوَّه بجهودهم المبذولة لتطوير التدريب النوعي، مشدداً على الدور الحاسم الذي تؤديه وحدات النخبة في الجيش في الظروف العملانية الحرجة. وأكد أنّ ​الوضع الأمني​ في البلاد مستقر بفضل تضحيات الجيش المتواصلة في مواجهة العدوّين الإسرائيلي والإرهابي والخارجين على القانون، إذ يتطلّع اللبنانيون إليه ويراهنون على دوره الإنقاذي والجامع في صون الوحدة الوطنيّة وحماية مسيرة السلم الأهلي.

وختم رئيس الأركان داعياً إلى متابعة تنفيذ مختلف المهمّات، لا سيّما الإنمائية منها، بحرفيّة وإقدام وحماس، وتقديم الولاء المطلق للوطن والجيش.



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