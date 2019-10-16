استنكر مكتب مجلس كتاب العدل في بيان حادثة السلب التي تعرضت لها الزميلة الأستاذة منى الحلاب، وحيا جهود ​الأجهزة الأمنية​ التي سارعت إلى كشف الفاعلين وإلقاء القبض عليهم لسوقهم الى العدالة، وقد أكد مكتب المجلس ان الكتاب العدل هم ضباط عموميون وحمايتهم هي من مسؤولية ​الدولة​ وحدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس كتاب العدل استنكر حادثة سلب احدى الزميلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.