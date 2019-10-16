الساحلي: هناك دلع وترف وتلكؤ في التعامل مع الدولة السورية في موضوع النازحين

أكّد مسؤول ​ملف النازحين السوريين​ في "​حزب الله​" النائب السابق ​نوار الساحلي​، في حديث تلفزيوني، أن "موضوع الطوعية في ملف عودة النازحين هو أننا لسنا مع إرغامهم على العودة الى ديارهم"، مشيرًا الى أنه "يجب التواصل مع ​الدولة السورية​ و​الحكومة السورية​ في هذا الموضوع".

ولفت الساحلي الى "أنني أتكلم لمصلحة ​لبنان​ وهناك دلع وترف وتلكؤ في التعامل مع الدولة السورية"، معتبرًا أن "لا مشكلة في مناقشة الموضوع مع الدولة السورية".

وشدد على أن "ما يقوم به ​الأمن العام​ في هذا الخصوص هو عمل جبار لكنه غير كاف"، مبينًا أن "لبنان يدفع ثمن ​سياسة​ الامتصاص. فمن يستطيع لا يريد ومن يريد لا يستطيع، لا نريد قلب الطاولة لأنه يهمنا السلم الأهلي والتوافق ونتمنى أن نتمكن من إقناع الفريق الآخر في الوطن أن يتم التنسيق مع الدولة السورية في هذا الموضوع".