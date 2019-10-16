ABC تتبرع بمبلغ 100 مليون ليرة لجمعية جذور لبنان للمساهمة في إعادة تشجير الغابات

أعلنت نائبة الرئيس التنفيذي في مجموعة ABC، تانيا عزالدين في بيان أن "المجموعة ستتبرع بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية إلى جمعية "جذور لبنان"، وهي للمساهمة في إعادة تشجير الغابات اللبنانية وتعزيز مبادرات التحريج المستدام، وذلك بهدف المساعدة في استعادة الثروة الحرجية التي خسرها لبنان في الحرائق الأخيرة".
ولفتت الى أن "حماية البيئة تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة على المستوى الجماعي ونحن نؤمن بأنّ هناك رابطًا وثيقًا بين صحة الناس والاستدامة البيئية. وبالتالي، لطالما شكّلت المساهمة في تعزيز البيئة المستدامة إحدى أبرز مسؤولياتنا الإجتماعية"ز
كما سينضم موظفو مجموعة ABC في 27 تشرين الأوّل إلى فريق جذور لبنان لزراعة 3500 شجرة لبنانية والمساعدة في إعادة تشجير الغابات وتحريجها، وذلك من أجل تعويض الخسائر قدر الإمكان.
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