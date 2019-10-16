لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "‏يجري التداول أننا مع زيادة الضريبة على السلع بما يضر الفقراء والسواد الأعظم من الناس"، مؤكدا "أننا ضد الضريبة المضافة إلا على الكماليات، وكماليات الكماليات، مثل السيجار و​الكافيار​ واليخوت وأمثالها، وسنرفض اي ضريبة مباشرة تمس السلع الاساسية ولقمة عيش الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: سنرفض اي ضريبة مباشرة تمس السلع الاساسية ولقمة عيش الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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