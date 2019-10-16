دعت المرشحة الديمقراطية المحتملة في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية المقبلة، السيناتورة ​إليزابيث وارن​، إلى "سحب قوات ​الولايات المتحدة​ من ​الشرق الأوسط​ كليا"، مشيرةً إلى "إنني أعتقد أنه يجب علينا الخروج من الشرق الوسط".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرشحة للانتخابات الاميركية: يجب ألا تكون لدى أميركا قوات في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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