قوات سوريا الديمقراطية: روسيا هي الضامن لاتفاقنا مع دمشق

أكّدت ​قوات سوريا الديمقراطية​ أن "​روسيا​ هي الضامن لاتفاقنا مع دمشق"، مشيرة الى أن "الاتفاق مع دمشق خطوة صوب حل سياسي يضمن حقوق الأكراد في ​الدستور​".

ولفتت الى أن "التقارير عن تسليمنا أراض للنظام السوري غير صحيحة".