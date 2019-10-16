قوات سوريا الديمقراطية: روسيا هي الضامن لاتفاقنا مع دمشق

أكّدت قوات سوريا الديمقراطية أن "روسيا هي الضامن لاتفاقنا مع دمشق"، مشيرة الى أن "الاتفاق مع دمشق خطوة صوب حل سياسي يضمن حقوق الأكراد في الدستور".
ولفتت الى أن "التقارير عن تسليمنا أراض للنظام السوري غير صحيحة".
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