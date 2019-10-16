- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عانقت قبل قليل الصحافية هاجر الريسوني الحرية، بعد ساعات من إصدار العفو الملكي في حقها وحق باقي المتابعين معها على خلفية ذات الملف.
وغادرت هاجر الريسوني قبل قليل سجن العرجان الذي قضت فسه أزيد من شهر، لتجد في استقبالها هيئة تحرير مؤسسة “أخبار اليوم” حيث تشتغل، وعددا من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية التي وصلت لعين المكان لتوثيق لحظة معانقة هاجر للحرية.
وأصدر الملك محمد السادس اليوم عفوه هاجر الريسوني، التي صدر في حقها حكم بالحبس سنة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن هذا العفو يندرج في إطار “حرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون ، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية” .
كانت هذه تفاصيل خبر هاجر حرة.. زغاريد ودموع في استقبال ابنة الريسوني -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.