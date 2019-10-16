الملك محمد السادس في روسيا؟

قالت مصادر موثوقة إن المغرب يقوم بتحضيرات مكثفة لجعل تمثيليته في قمة روسيا-إفريقيا، المنتظرة متم شهر أكتوبر الجاري، على أعلى المستويات، ما يعني احتمال قيادة الملك الوفد المغربي الذي سيشارك في هذه القمة.
وقد جرت في الأيام القليلة الماضية اتصالات دبلوماسية مكثفة بين روسيا والدول الإفريقية، من أجل التحضير للقمة التي يرتقب أن تنعقد في مدينة «سوتشي» الروسية، بهدف إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات بين وريثة الاتحاد السوفياتي والقارة السمراء.
وتأتي هذه القمة في سياق يتسم بازدياد الاهتمام الدولي بإفريقيا، خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تتنافس القوى العالمية، مثل أمريكا والصين والهند واليابان وأوروبا وروسيا، في قطف ثمار النمو الذي تبدو القارة الإفريقية مقبلة عليه.
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