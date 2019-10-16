جرائم إطلاق النار: إصابة حرجة في الناصرة؛ وخطيرة في أبو سنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان، مساء الأربعاء، بجراح حرجة وأخرى خطيرة، جرّاء جريمتي إطلاق نار في الناصرة وأبو سنان. أبو سنان تعرّض شاب (29 عامًا) من أبو سنان لجريمة إطلاق نار، نقل على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى نهاريا. وبحسب مصادر طبيّة، وصفت جراحه بالخطيرة والمستقرّة.

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