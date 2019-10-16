شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمير قطري لتميم: يا هذا ألم تبلغَ الرُشد فترشد؟ والان مع التفاصيل

سخر فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من الأمير اتميم بن حمد، وذلك بسبب حضور الأخير لمباراة منتخب قطر أمام عمان والتي انتهت بفوز قطر بهدفين مقابل هدفي في إطار التصفيات الأسيوية، وانشغاله بكرة القدم عن المشكلات التي تعاني منها قطر.



وقال فهد بن عبدالله عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : "يا هذا، أحاكمٌ أنتَ أم رئيسُ نادي؟!،يا هذا،ألم تبلغَ الرُشد فترشد؟! أم لم تبلغ الرشد بعد؟!،ألا تخجل من الملاعب عندما تأتيها وتترك كل مشاكل شعب قطر؟!" .