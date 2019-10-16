شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يدخل عين العرب بالإتفاق مع الأكراد والان مع التفاصيل

دخلت قوات الجيش السوري، مساء الأربعاء، مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، لمواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، .

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام ترافقها قوات روسية دخلت، مساء الأربعاء، مدينة كوباني" ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها .

Advertisements

وجاء دخول القوات السورية، بعد عبور قوات روسية نهر الفرات بشمال سوريا متجهة شرقاً مع قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، بحسب ما ذكر المرصد السوري .

وقال المرصد إن القوات الروسية وصلت إلى مشارف مدينة عين العرب (كوباني) بشمال سوريا. وبالتزامن وردت أخبار عن محاولة جيش النظام السوري الانتشار في مدينة عين العرب وريفها.

وجاء تحرك القوات الروسية بعد أيام من إبرام قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مع النظام السوري يقضي بانتشار قوات الجيش على الحدود بعد التوغل التركي في شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي.