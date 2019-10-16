بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. التحاق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين في مدارسهم

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

التحق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي في مدراسهم خلال العام الدراسي الحالي 2019 – 2020م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج الحماية لأسر الأيتام الذي ينفذه المركز في اليمن لدعم قطاع التعليم وتوفير المساعدات التعليمية الأساسية للأيتام وأسرهم.