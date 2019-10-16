قوات "سوريا الديمقراطية" تعلن تفجير دبابتين تركيتين شمال شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، تفجير دبابتين تابعتين للجيش التركي مشاركتين في العدوان على شمال البلاد. وذكر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية، أن "القوات دمرت الدبابتين في منطقة أبوصرة بين مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرق سوريا".



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