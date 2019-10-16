القروي: لن نطعن على نتائج انتخابات الرئاسة التونسية

أعلن نبيل القروي المرشح الرئاسي الخاسر في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التونسية أنه لن يطعن في نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز قيس سعيد بالرئاسة.



وأصدر القروي، الذي يرأس حزب "قلب تونس"، بيانا، الأربعاء، جاء فيه: "إنه يقبل بالنتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز قيس سعيد في الانتخابات التي أجريت 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وقال القروي في البيان، الذي نشر على صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خيّرنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، لتجنيب البلاد مزيدا من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة".

وحصل حزب "قلب تونس" الذي يرأسه القروي على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا بـ39 مقعدا من إجمالي 217 بالبرلمان التونسي.

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ويصر حزب "قلب تونس" على عدم الدخول في تحالف مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة، معتبرا أن موقعه الطبيعي في المعارضة.

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، قال القيادي في "قلب تونس" أسامة الخليفي، إن "الحزب سيكون القوة الأولى للمعارضة، ولن يتنازل عن الدفاع عن مشروع الدولة الاجتماعية التي تضمن حق الفقراء".

وأضاف أن العمل السياسي يتضمن القبول بقوانين اللعبة الديمقراطية، و"قلب تونس" اختار أن يكون في المعارضة للذود عن مشروع الدولة المدنية في تونس.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الخميس فوز قيس سعيد 61 عاما برئاسة الجمهورية التونسية رسميا لمدة 5 سنوات، وسيكون أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.