التحالف الدولي يعلن مغادرة قواته مدينتي الرقة والطبقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن، الأربعاء، مغادرة قواته مدينتي الرقة والطبقة وكذلك مصنعا لشركة لافارج للأسمنت في إطار الانسحاب من شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي. كاجينز على تويتر: "قوات التحالف تواصل انسحابا مدروسا من شمال شرقي سوريا. انسحبنا في 16 أكتوبر من مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة".

وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري منذ الأربعاء الماضي على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأسفر العدوان التركي على الشمال السوري، الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.