ترامب يهدد تركيا بعقوبات "مدمرة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تركيا بفرض عقوبات "مدمرة" حال فشل اللقاء بين نائبه مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي إن قرار تركيا الخاص بالعدوان على شمال شرقي سوريا لم يفاجئه، مؤكدا أنه لم يعطِ تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا.



وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن حكومته قلقة من الهجوم التركي على سوريا، وأنه ناقش هذا الأمر خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

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وأضاف ماتاريلا أن بلاده تندد بالهجوم التركي الذي قد يهدد بعودة تنظيم داعش مجددا.

ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق اليوم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة للاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم إن الهدف هو السعي لوقف إطلاق النار.

كما دعت كيلى كرافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، تركيا لوقف عدوانها على شمال شرقي سوريا وإعلان وقف فوري لإطلاق النار.