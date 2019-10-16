عضوة بالكونجرس: النظام الإيراني يترنح وعلينا استمرار محاصرته

أكدت عضوة الكونجرس الأمريكي جيين شاهين، الأربعاء، أن النظام الإيراني يترنح بسبب التكاليف الباهظة لدعمه المليشيات الإرهابية بالمنطقة، ومحاصرة الولايات المتحدة لمصادر تمويله.

وقالت شاهين، في جلسة استماع عقدها الكونجرس حول إيران، إن "سياسة الضغط على النظام الإيراني تنجح فعليا، حيث إنه فقد الكثير من مصادر تمويله، وبالتالي يعجز عن تمويل الإرهاب كما كان يفعل سابقا".

وأشارت إلى أن "النظام الإيراني يترنح، بسبب حصار الولايات المتحدة لمصادر تمويله، وهذا دليل على فاعليتها، وعلينا الاستمرار في هذا الأمر".

وأوضحت أن "النظام الإيراني أصبح عاجزًا عن دعم وتمويل منظمات إرهابية أخرى في المنطقة كحزب الله اللبناني".

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وحول البرنامج النووي الإيراني، قالت شاهين: "لا يجب السماح لإيران بأن تكون قوة نووية في المنطقة".

ولفتت إلى أن "أوروبا بدأت تأخذ طريق الولايات المتحدة نفسه ضد إيران، حيث إن النظام الإيراني فقد مصداقيته لعدم التزامه بأي وعود".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك أكد أن سوريا لن تشهد عودة للوضع الطبيعي إلا بمغادرة مليشيات إيران.

وقال هوك، خلال جلسة الاستماع، إن "طهران تواصل تطوير أنشطتها الصاروخية وتضاعف دعمها المليشيات في المنطقة وعلى رأسها حزب الله".

وأضاف أن ميزانية طهران العسكرية كانت تزداد كل عام، لكنها انخفضت بعد تطبيق العقوبات، وقبل زيادة الضغط والخروج من الاتفاق النووي، طهران كانت تزيد من أنشطتها الخبيثة، ويجب عليها التصرف كدولة طبيعية، وإلا ستشاهد اقتصادها ينهار.